Объявлена точная дата начала продаж в России нового Kia Carnival

По информации собственных источников «АвтоВзгляда», продажи Kia Carnival четвертого поколения начнутся 14 апреля.

По умолчанию переднеприводная новинка предложит покупателям мультимедийно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым планшетом, набор «теплых» опций, а также парктроники и прочие «плюшки-ватрушки».

На выбор — бензиновый V6 мощностью 249 л. с. или 199-сильный дизель. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Минивэн можно будет заказать, как в семи-, так и восьмиместном исполнении.

За версию Prestige придется отдать не менее 3 059 900 рублей, а Premium попросит за себя 3 500 000 перманентно дешевеющих российских рублей. Базовая комплектация за 2,6 млн. поступит в продажу позже.