Владельцев Skoda Octavia пугают проблемами с двигателем

Причина отзыва — в ошибке программного обеспечения, «залитого» в блок управления двигателя. Из-за этого может некорректно работать система рециркуляции отработавших газов. Похоже, что на ремонт отправляются дизельные модификации, хотя производитель не говорит об этом напрямую.

Что же, проблемы случаются. Главное, чтобы сама марка признавала их. Так, в январе покупатели новеньких «Октавий» повстречали неожиданное: дилеры отказывались выдавать покупателям оплаченные машины, ссылаясь на некие неполадки в системе ЭРА-ГЛОНАСС. Но затем, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», проблема оказалась решена.

И еще одно событие из мира чешских авто. Как известно, китайцы ну очень любят длиннобазные автомобили. Притом для рынка Поднебесной та же Skoda «растягивала» даже таких «малышей» как Yeti и Karoq! А теперь процедуру удлинения пережил лифтбэк Octavia. Мы разобрались, почему россиянам не предложат такую машину.