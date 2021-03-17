АВТОВАЗ рассказал, чем удивит родство новых автомобилей LADA с Renault

Коротко напомним, что технически автомобили марки LADA вскоре станут близнецами румынских Dacia (в российской интерпретации — французских Renault). Ради этого флагману отечественного автопрома предстоит до 2025 года переехать на модульную архитектуру CMF-B — на ней, среди прочего, построен новейший Logan.

В свою очередь, ассортимент доступных моделей и кузовов скукожится до одиннадацти вариаций, тогда как сейчас их 18. Очевидно, что нынешняя вольница, когда LADA Granta предлагается как седан, хетчбэк, универсал и лифтбэк, закончится. Притом нынешнему поколению модели жить осталось до 2023 года, а дальше выйдет совершенно новая версия.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд»директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми, наличие совоременной платформы поможет российской марке №1 создать действительно сильный продукт, с которым она сможет вернуться на международные рынки.

В свою очередь, глава проектов Lada XRAY и Lada Largus Олег Груненков уверен, что переход на технологии и агрегаты альянса Renault-Nissan не просто не убивает, а наоборот усиливает российскую конструкторскую школу.

Так, благодаря синергии между разными марками, талантливые инженеры из России имеют возможность проявить себя на мировом уровне.

В свою очередь, конструкторы, занятые чисто локальными продуктами (скажем, новой «Грантой») не тратят время на создание принципиально новых узлов, а берут их из обширного ассортимента компании, что радикально сокращает сроки разработки новинок.

— О том, что АВТОВАЗ станет «заводом отверточной сборки» мне говорят последние лет десять, — говорит господин Груненков. — Однако на практике конструкторской работы становится все больше, а задачи — все интереснее.

Скажем, в обновленной LADA Largus есть 7 незаметных, но очень полезных фишек, некоторые из которых как раз были взяты из глобального портфеля. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.