BMW создает «новый класс» автомобилей

Сейчас многие марки открещиваются от двигателей внутреннего сгорания, однако BMW обещает сохранить ДВС, но к 2030 году поршневые моторы будут ставиться лишь на половину выпускаемых авто. Правда, к 2025 гамма бензиновых и дизельных движков будет сокращена вдвое.

Еще одно событие, назначенное на 2025-й, — выход модели под название Neue Klasse, то бишь «Новый класс». Что это будет? Пока неизвестно. Однако баварцы обещают платформу следующего поколения и самые передовые конструкторские решения.

Также концерн BMW поделился новостями по поводу марки Mini. Так, в неоднократно упомянутом выше 2025-м этот бренд выкатит последний бензиновый автомобиль… А дальше для Mini наступит эпоха чистого электричества.

Что ж, не будем отвлекаться от «премиума». Первый кроссовер в истории премиальной корейской марки Genesis бросил вызов неподражаемым немецким завсегдатаям рынка BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сможет ли свежеиспеченный GV80 отбить клиентов у грандов мировой автоиндустрии.