Китайский Changan умудрился нарастить продажи на 600%

«Благодаря производственным мощностям и многолетним вложениям в исследования и разработку Changan выделяется среди других китайских брендов. Автомобили нашей компании пользуются признанием и доверием автомобилистов по всему миру», — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Сунь Цзэцзюнь, генеральный директор Changan Motors Rus.

Кроме того, господин Цзэцзюнь уточнил, что сейчас инженеры и дизайнеры компании занимаются не только совершенствованием текущих моделей, но и работают над созданием нового поколения современных и технологичных автомобилей.

Между тем, в начале года из шоу-румов Changan пропали дорестайлинговые кроссоверы CS35 и CS75. Что ж, давно пора. Ведь эти модели продавались параллельно со своими обновленными версиями — CS35 Plus и CS75 FL соответственно.

Кстати, что касается кроссовера Changan CS35 Plus, то портал «АвтоВзгляд» некоторое время назад устроил ему длительные испытания. И можно сделать вывод, что «плюс» — это важно, ведь Changan CS35 «без плюса» — совершенно устаревшая модель.