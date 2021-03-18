Первое знакомство с Peugeot 308 нового поколения

Главный бестселлер этого класса — Volkswagen Golf, поэтому французы приложили массу усилий, чтобы их машина буквально во всем отличалась от немецкого законодателя мод. Дизайн, пропорции — все совершенно иное!
Что касается собственно пропорций, то новый Peugeot 308 растянулся на 114 (4367) и расширился на 48 (1852) миллиметров. Наконец, французская пятидверка стала на добрый сантиметр ниже (1444). Получился распластанный на земле силуэт…
И это удивительно: большая часть марок старается сделать свои легковушки похожими на кроссоверы, а в Peugeot поступили ровно наоборот. Как говорится, безумству храбрых поем мы славу… Впрочем, в Европе такой нонконформизм вполне может сработать.
Архитектура салона под названием i-Cockpit давно стала визитной карточкой машин со львом на передке. Здесь же дебютировало ее свежее прочтение, дополненное сенсорной панелью под экраном медиасистемы — эта «панелька» нужна для управления «горячими» функциями.
В основе новинки лежит платформа EMP2, правда, к выходу «триста восьмого» ее основательно перетряхнули, сделав легче, жестче и совершеннее. В частности, архитектура теперь поддерживает «полуавтопилот», который французы обещают показать через полгода.
Выбор моторов небогат. Это турботройка объёмом 1,2 литра отдачей 110 или 130 л. с., а также четырехцилиндровый турбодизель на 130 «лошадей». В базе идет 6-ступенчатая «механика», а за доплату предложен 8-диапазонный «автомат».
В Европе хетчбэки появятся во втором полугодии, притом тамошней публике вдобавок предложат подзаряжаемые гибриды мощностью 180 и 225 л. с., построенные вокруг 1,6-литрового мотора. Но для нас эти подробности носят третьестепенное значение, ведь до нас модель вряд ли доедет…
И еще одна «французская» новость. Некоторое время назад российский рынок остался вообще без «каблучков»! Однако ситуацию решили спасти марки Peugeot и Citroёn, которые вывели модели Partner и Berlingo, не поленившись их локализовать на заводе под Калугой. А теперь фургончикам предстоит превратиться… в пассажирские компактвэны.