Первое знакомство с Peugeot 308 нового поколения

Главный бестселлер этого класса — Volkswagen Golf, поэтому французы приложили массу усилий, чтобы их машина буквально во всем отличалась от немецкого законодателя мод. Дизайн, пропорции — все совершенно иное!

Что касается собственно пропорций, то новый Peugeot 308 растянулся на 114 (4367) и расширился на 48 (1852) миллиметров. Наконец, французская пятидверка стала на добрый сантиметр ниже (1444). Получился распластанный на земле силуэт…

И это удивительно: большая часть марок старается сделать свои легковушки похожими на кроссоверы, а в Peugeot поступили ровно наоборот. Как говорится, безумству храбрых поем мы славу… Впрочем, в Европе такой нонконформизм вполне может сработать.