Каких новинок от Volkswagen можно ждать в этом году

Объявлено, что до конца марта первые электромобили модели ID.4 будут переданы покупателям на рынках многих европейских стран. Скажем, в Германии продажи начнутся 26 марта, притом уже сейчас клиенты из разных стран разместили 23 500 заявок на эту модель.

Кроме того, в текущем году Volkswagen пополнит линейку тремя моделями: кроссоверами ID.4 GTX и ID.5 coupé, а также большим «паркетником» ID.6 X/CROZZ для китайского рынка. Все это будут чисто электрические машины.

Вообще, в этом году Volkswagen планирует передать клиентам около 300 000 «электричек». И это вполне реалистичный прогноз: в первые два месяца, несмотря на «ковидные ограничения», по всему миру было реализовано 15 500 «зеленых» авто, что на 51% больше прошлогоднего показателя.

Впрочем, для России «транспорт от розетки» по не очень актуален. Для нас куда важнее, что российскую гамму Volkswagen пополнит кроссовер Taos, который встанет на ступеньку ниже «Тигуана». Портал «АвтоВзгляд» выяснил некоторые подробности об этой новинке.