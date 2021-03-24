Объявлены цены на новый кроссвэн Kia Carnival

Как подчеркивает производитель (и с этим трудно не согласиться), автомобиль удивительным образом соединяет в себе сразу несколько сегментов: это и минивэн, и кроссовер, и авто бизнес-класса! Вместительный — число вариантов трансформации салона бьет наповал; с приличным клиренсом в 182 см и роскошными материалами отделки салона и премиальными опциями, машина вполне готова сразиться за кошелек покупателя и с VW Transporter, и даже с Mercedes V-класса. Иными словами, этот кроссвэн удачно впишется и в семейную жизнь, и в решение самых разнообразных бизнес-задач. Тем более, что и цены на новинку корейцы установили вполне вменяемые — от 2 599 900 рублей.

Всего корейцы представили пять различных комплектаций, самая дорогая из которых паопросит за себя 3 579 900 рублей.

Как машина едет, портал «АвтоВзгляд» расскажет буквально на днях — после завершения первого российского тест-драйва Kia Carnival, который сейчас проходит в Анапе. А пока напомним, что для нашей страны машину (кроссвэн уже можно заказать в семи- или восьмиместном исполнении) вооружили двумя двигателями: младшим турбодизелем объемом 2,2 л мощностью в 199 л. с. И старшим V6 (3,5 л, 250 «лошадок»). Оба мотора агрегатированы с 8-ступенчатым «автоматом».

И хотя минивэны в России особым спросом не пользуются (даже если называть их кроссвэнами, спортвэнами или еще как), у Carnival, учитывая его стоимость, сопоставимую с Kia Sorento, стоящего в модельном ряду марки на ступеньку ниже, имеются неплохие рыночные перспективы. В чем, кстати, отвечая на вопросы портала «АвтоВзгляд», выразил уверенность президент компании «Киа Моторс Россия и СНГ» г-н Чжин Ха Ким:

— Да, этот сегмент рынка небольшой. Но у нас крайне интересный продукт, обладающий очень многими достоинствами, предполагающими разные типы использования. Это и большие семьи, и корпоративные парки. К тому же Carnival — не просто минивэн, а автомобиль с повышенными возможностями. И мы просто уверены, что российский потребитель это оценит…