Испанцы привезут в Россию родстер Grand Albaycin Cabrio

По информации издания Motor1.com, автомобиль построен с благословения Mazda и назван в честь района Альбаисин в испанской Гранаде. У родстера и «Тарги» предусмотрено два варианта оформления: классический Heritage с обилием хрома на кузове и вставками под дерево в салоне, а также спортивный Bespoke. Здесь в отделке внутреннего пространства широко использован алюминий и карбон.

В линейке силовых агрегатов числятся два мотора: 1,5-литровый бензиновый двигатель отдачей 132 силы и 2-литровый 184-сильный мотор. Оба сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» либо с «автоматом».

На данный момент известно, что первая партия машин будет совсем небольшой, всего 30 экземпляров, которые должны построить в течение нынешнего года. Сколько из них попадет в Россию, пока неясно, но это точно произойдет, поскольку нашу страну в Hurtan Cars называют одним из приоритетных рынков. Кроме России модель собираются продавать в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Франции, Италии и родной Испании.

За базовый Heritage Cabrio попросят 59 000 евро (5 300 000 рублей), а версию Heritage Targa оценили в 76 200 евро (6 850 000 рублей). Это европейские цены, значит в нашей стране прайс будет выше из-за «растаможки» и уплаты утильсбора.