Mitsubishi L200 стал самым популярным пикапом в России

Вообще, покупатели пикапов — народ консервативный. А потому удивительно, отчего вдруг УАЗ «Пикап» резко растерял треть поклонников: в последний месяц зимы уазовским дилерам удалось пристроить только 132 экземпляра (-35%).

На второе место виртуального рейтинга опустился Toyota Hilux,разошедшийся тиражом 147 единиц (-20,1%). На контрасте — результат Mitsubishi L200, который умудрился нарастить продажи на 16%, так как клиентам передано 247 таких машин.

И снова повторим: рынок пикапов в России ничтожно мал. И даже не потому, что эти внедорожники просят за себя больше, чем хотелось бы. Дело в том, что в городе такие машины не очень-то актуальны.

Зато для загородного быта лучше пикапа варианта вообще не найти. А лучше Mitsubishi L200 — тем более! Почему — узнаете, посмотрев наш видео тест-драйв.