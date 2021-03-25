Вместо «Урала»: представлен грузовой внедорожник Mercedes-Benz Zetros

Так, в компании решено обратить более пристальное внимание на узкие сегменты комтранса. В частности, привезти внедорожный грузовик Mercedes-Benz Zetros. Модель одно время продавалась на рынке, но ушла из-за отсутствия двигателя Евро-5. Сейчас такой мотор появился.

Новинка может приглянуться тем, кому нужен капотный вездеход, а отечественный «Урал Next» по каким-либо причинам не подходит. Добавим, что Zetros был разработан для использования там, где необходима высокая проходимость, маневренность и способность преодолевать дорожные условия любой сложности.

И продолжая тему грузовиков, стоит добавить, что в 2022 году в нашей стране должно стартовать серийное производство электрических малотоннажников Ford Transit.