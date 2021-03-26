На линии LADA Granta будут выпускать новые модели

Задача была успешно выполнена. Но впереди этот конвейер ждут новые изменения, так как план по повышению эффективности производства LADA Granta рассчитан до 2023 года. Кроме того, как сообщает корпоративная газета «ВА — Волжский автостроитель», уже сейчас производственниками ведется работа, направленная на подготовку площадей для запуска будущих проектов.

Проще говоря, к выпуску нового поколения «Гранты», которой предстоит перебраться на платформу CMF-B, заводскую линию начинают готовить уже начали.

Кстати, как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми, преемник «Гранты» выведет марку на новый уровень по всем направлениям. Притом не обязательно, что машина сохранит нынешнее название! Возможно, вазовские маркетологи захотят подчеркнуть новизну продукта сменой имени.

Кстати, по итогам прошлого года марка LADA захватила 24,5% рынка новых легковых автомобилей. Однако тольяттинцы уверены: потенциал марки — намного выше. Портал «АвтоВзгляд» разузнал, какими методами российский бренд №1 будет наращивать свою долю.