Когда у российских дилеров закончится дефицит автомобилей

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщила о продолжающейся нехватке новых автомобилей на рынке России.

– Дефицит сохраняется, хотя уже идет на спад. Речь идет как о разных сегментах, так и о производителях, — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ассоциации.

Напомним, что проблемы с удовлетворением спроса на новые легковушки начались летом прошлого года. С одной стороны, из-за пандемии автозаводы снизили объемы выпуска автомобилей. А с другой, очередной обвал рубля, начавшийся осенью прошлого года, подтолкнул стремление россиян избавиться от уверенно обесценивающейся национальной валюты, вкладывая ее, в том числе и в автомобили. В РОАД также сообщили, что в России, как и во всем мировом автопроме, до сих пор не удовлетворена серьезная нехватка процессоров для автомобильной электроники.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», речь идет о микросхемах для систем «ЭРА-ГЛОНАСС», тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, мультимедийных систем и прочих. Причиной его стал скачок мирового спроса на мобильные гаджеты и все та же «пандемийная» проблема — вызванное ею снижение объемов производства. Так или иначе, но оптимизм представителей РОАД по поводу снижения накала дефицита легковых авто на российском рынке, пока разделять не стоит.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» неоднократно прогнозировали, что ликвидация ндостатка предложения может состояться не ранее середины лета текущего года.