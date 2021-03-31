LADA Largus, недавно поступившие в продажу, оказались бракованными

Фото: АвтоВзгляд
Не успел новенький LADA Largus поступить в продажу, как официальные дилеры получили от Волжского автозавода предписания о необходимости провести проверку машин на предмет возможного дефекта. Между тем, продажи автомобилей не остановлены.

Как сообщает «Лада.Онлайн», у «Ларгусов», переданных дилерам в период с 4-го по 22 марта 2021 года, может перетереться шланг вакуумного усилителя в области блока трубопровода кондиционера.

Правда, потенциально бракованных машин оказалось немного — всего 106 экземпляров. Вероятно, дефект волжане нивелировали прямо на конвейере. К тому же, об отзыве официально объявлено не было.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже подверг свеженький LADA Largus дорожным испытаниям. О всех наших замечаниях автомобилю можно узнать здесь.

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31 марта 2021
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