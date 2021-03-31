Xpeng G3: в России стартовали продажи китайского «убийцы» Tesla

Тихо и без лишнего пафоса в Россию прикатил новый «поднебесный» кроссовер Xpeng G3, представленный аж в восьми комплектациях по цене от 2 590 000 рублей. Премиальный, как называют его сами создатели, автомобиль оснащен по последнему слову техники, хотя и внешне он явно не опережает тренды. Хотя и перекликается по дизайну с амбициозной Tesla Model X.
Помимо россыпи вспомогательных электронных ассистентов и опций, отвечающих за комфорт и безопасность, Xpeng G3 снаряжен автопилотом, умеющим самостоятельно перестраиваться из ряда в ряд, удерживать себя в полосе следования, поддерживать заданную скорость и дистанцию до впередиидущего транспорта, а также ориентироваться на препятствия по всему периметру вокруг авто.
Помимо прочего, кроссовер обучен самостоятельно парковаться, в том числе и без нахождения водителя в салоне под стать автомобилям BMW и Genesis. Более того: он может запоминать постоянное парковочное место на стоянке и заезжать-выезжать по вызову пилота со штатного брелока.
Xpeng G3, оборудованный несколькими десятками сенсоров и датчиков, в зависимости от условий на проезжей части способен автоматически останавливаться и ускоряться. В движение же его приводит 196-сильная электрическая установка, позволяющая на одной зарядке 66,5-киловаттной батареи преодолевать расстояние немногим меньше 520 километров.
Правда, реальные испытания в России показали несколько меньший запас хода. Так, зимой электрокар проезжает не больше 300 км, а летом — 450 км. Первую сотню с места автомобиль достигает за 8,6 секунды, а пиковая скорость, ограниченная электроникой, составляет 170 км/ч.
Кстати, обозреватель портала «АвтоВзгляд» уже успел подловить Xpeng G3 в ходе натурных тестов на дорогах общего пользования. Машина засветилась на МКАД в районе Рублевки. Любопытно, что машину, которую обкатывали специалисты, нам удалось найти на сайте одного из дилеров, предлагающих электромобиль 2020 года с пробегом в 14 000 км за 3 250 000 рублей. Между тем, новая и самая дорогая версия Хpeng G3 520 Premium Edition 2021 года выпуска попросит за себя 3 500 000 дешевеющих российских банкнот.
Примечательно, что производитель предоставляет на ходовую часть три года гарантии или 60 000 км, а на аккумулятор, мотор и электронику — целых восемь лет или 150 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). При этом среднюю стоимость планового технического обслуживания продавцы оценивают не дороже 10 000 рублей. Что, уже побежали занимать очередь?