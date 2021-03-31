Xpeng G3: в России стартовали продажи китайского «убийцы» Tesla

Тихо и без лишнего пафоса в Россию прикатил новый «поднебесный» кроссовер Xpeng G3, представленный аж в восьми комплектациях по цене от 2 590 000 рублей. Премиальный, как называют его сами создатели, автомобиль оснащен по последнему слову техники, хотя и внешне он явно не опережает тренды. Хотя и перекликается по дизайну с амбициозной Tesla Model X.

Помимо россыпи вспомогательных электронных ассистентов и опций, отвечающих за комфорт и безопасность, Xpeng G3 снаряжен автопилотом, умеющим самостоятельно перестраиваться из ряда в ряд, удерживать себя в полосе следования, поддерживать заданную скорость и дистанцию до впередиидущего транспорта, а также ориентироваться на препятствия по всему периметру вокруг авто.

Помимо прочего, кроссовер обучен самостоятельно парковаться, в том числе и без нахождения водителя в салоне под стать автомобилям BMW и Genesis. Более того: он может запоминать постоянное парковочное место на стоянке и заезжать-выезжать по вызову пилота со штатного брелока.