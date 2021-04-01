Geely Atlas остался в России без версий с турбированным мотором

Любопытно, что на официальном сайте Geely в перечне доступных для заказа модификаций 1,8-литровые турбоверсии кроссовера по-прежнему числятся. Согласно спецификациям, автомобиль представлен в 11 различных вариантах исполнения.

Однако по факту, как уже было сказано, Geely Atlas с наддувным мотором купить у дилеров нельзя ни в одной из комплектаций. Причем это никак не связано с дефицитом автомобилей — заказать модель с самым мощным 184-сильным движком, агрегатированным с шестидиапазонной АКП не получится и в будущем. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, поставки этих машин окончательно прекращены.

Отныне самым бодрым двигателем в линейке Geely Atlas стал атмосферник о 149 «жеребцах», погоняемых шестиступенчатым «автоматом». Младший мотор объемом 2 литра и мощностью 139 сил безальтернативно сочетается с механической «шестиступкой». Цены на кроссовер стартуют от 1 359 900 рублей.