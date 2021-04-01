Geely представила первый автомобиль под маркой Zeekr

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», новый бренд Zeekr нужен концерну Geely, чтобы выпускать электромобили премиум-класса. Ожидается, что сборка машин начнется до конца этого года, в третьем квартале. По планам новая марка будет выводить на рынок по одной электрической новинке ежегодно.
Первенцем стала пятидверка 001, построенная на чисто батарейной платформе SEA. Этот лифтбэк способен ускориться до «сотни» менее чем за четыре секунды, а паспортный пробег составляет 700 километров. Остальные подробности будут раскрыты на грядущем Шанхайском автосалоне.
Впрочем, представители «Зикра» уже сейчас поспешили сообщить, что автомобиль получит пневматическую подвеску, способную изменять дорожный просвет от 150 до 220 мм. Другой повод для гордости — гигантский тачскрин медиасистемы диагональю 15,4 дюйма.
Сперва «Зикр» собирается выпускать свои новинки для автомобильного рынка Китая, где бренд будет представлен под маркой Ji Ke. Одновременно компания изучит перспективы экспорта и, очевидно, через время наладит его.
Для нас, россиян, ближайшее событие от компании Geely — запуск нового кроссовера Geely Atlas Pro. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, на российском рынке старт намечен на август 2021 года.