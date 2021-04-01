Geely представила первый автомобиль под маркой Zeekr

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», новый бренд Zeekr нужен концерну Geely, чтобы выпускать электромобили премиум-класса. Ожидается, что сборка машин начнется до конца этого года, в третьем квартале. По планам новая марка будет выводить на рынок по одной электрической новинке ежегодно.

Первенцем стала пятидверка 001, построенная на чисто батарейной платформе SEA. Этот лифтбэк способен ускориться до «сотни» менее чем за четыре секунды, а паспортный пробег составляет 700 километров. Остальные подробности будут раскрыты на грядущем Шанхайском автосалоне.