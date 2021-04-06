Кроссовер Coolray стал самой популярной моделью Geely в России

По итогам первого весеннего месяца китайцы смогли передать в руки потребителей 1732 автомобиля, что на 44% больше, чем в феврале 2021 года. Как уже было сказано, бестселлером марки стал «паркетник» Geely Coolray, разошедшийся тиражом в 803 экземпляра. Стоит добавить, что заказы на кроссовер продолжают расти.

Растерявший пальму первенства Geely Atlas выбрали 715 человек, а замкнул тройку лидеров амбициозный и крайне недешевый купе-кроссовер Geely Tugella, нашедший 81 нового хозяина.

Между тем, китайцы не намерены останавливаться на достигнутом. К осени компания планирует представить потребителям новый кроссовер Atlas Pro, призванный укрепить позиции марки на российском рынке. А в обозримом будущем азиаты могут привезти и флагманский вседорожник КХ11 — подробнее о новинке можно узнать здесь.