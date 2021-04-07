Почему в России свернули выпуск знаменитых автобусов ЛиАЗ-5256

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители «Группы ГАЗ», высокопольный ЛиАЗ-5256 и полунизкопольный ЛиАЗ-5293 уступили место более современным моделям. А все потому, что сами перевозчики стали чаще выбирать другую технику — с низким уровнем пола и системой книлинга (приседания возле остановок).

— В продуктовой линейке «Группы ГАЗ» появились автобусы семейства ЛиАЗ-5292. Они отвечают последним техническим требованиям для низкопольных автобусов и имеют городскую и пригородную модификации, — отметили наши собеседники.

Стоит уточнить, что за свою 35-летню историю модель 5256 постоянно модернизировалсь, далеко уйдя от своего советского образца. Однако резервы для улучшения этой конструкции иссякли, поэтому легенда пользовалась все меньшим спросом со стороны потребителей.

И еще одно событие из мира комтранса. Завод «Урал» передал клиенту первый грузовик нового поколения — это дорожный бескапотный автомобиль, который бросит вызов технике КамАЗ.