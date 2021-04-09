Skoda представила а-ля спортивную версию Octavia

В интерьере появились спортивные сиденья, трехспицевый руль, а передняя панель обшита тканью и украшена черными глянцевыми вставками. На порогах передних дверей установлены ухромированные накладка. Правда, как все это выглядит, мы пока не знаем, так как чешская марка на удивление не приложила соотвестствующих фотографий.

В плане техники — почти ничего нового. Покупателю позволено выбрать один из нескольких моторов отдачей от 115 до 204 л. с.

Иными словами, Skoda Octavia Sportline — это история про дизайн, а не про улучшение динамики и управляемости. В любом случае, такой пакет наверняка пользовался бы неплохим спросом среди россиян. Но сейчас нет никакой ясности, придет ли «оспортивленная» машина в нашу страну.

Между тем, российская линейка силовых агрегатов новой Skoda Octavia расширяется. Во втором квартале наши покупатели могут приобрести лифтбэк с базовым силовым агрегатом, а также с топовым мотором отдачей в 190 сил. Озвучены и ценники на новые версии.