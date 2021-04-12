Будущие автомобили LADA получат радикально новый дизайн

Концерн Renault Group официально назвал имя нового шеф-дизайнера подразделения Dacia-Lada. Теперь за вид моделей этих брендов отвечает Алехандро Месонеро-Романос, пришедший в Renault в 2020 году. До этого он трудился у немецких конкурентов французского автопроизводителя. В концерне Volkswagen Group испанец отвечал за дизайн модельных линеек SEAT и Cupra.

Ранее сообщалось, что главным дизайнером Lada назначили Жан-Филиппа Салара, сменивший на этом посту Стива Маттина. Француз некоторое время назад сам, фактически, отвечал за стиль машин брендов Renault и Dacia, а теперь, похоже, получил на свою голову «художественного руководителя» в лице Месонеро-Романоса.

Внутрикорпоративная чехарда «руководителей стиля» интересна нам на лишь с той точки зрения, что нынешние модели Lada были «нарисованы» Стивом Маттином, который в свое время приложил руку к созданию машин Mercedes-Benz и Volvo. А теперь в этой области «рулят» взрощенный в Renault Салар и пришедший из Volkswagen Месонеро-Романос. В подобных условиях сложно ожидать, что будущие поколения моделей АВТОВАЗа будут отличаться от концепции, навеянной Стивом Маттином.