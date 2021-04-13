Фотошпионы выложили в сеть изображения нового BMW 4 Gran Coupe

О том, что машина вот-вот будет готова, говорят не только шпионские снимки. Небольшую информацию о новинке опубликовало австралийское издание GoAuto, ссылаясь на главного дизайнера Кристофера Вейла. Он рассказал, что по своему форм-фактору Gran Coupe будет ближе к купе четвертой серии, чем к седану третьей. Потому как целевая аудитория модели — такие же «бунтари», которые покупают «двухдверку», но им нужен более просторный и практичный кузов.

Кроме этого, на данный момент известно, что у Gran Coupe не будет гибридного привода с возможностью зарядки от бытовой сети. Покупателям не предложат также и «заряженную» версию M4 Gran Coupe. Модель будет сугубо «гражданской», то есть получит лишь традиционные силовые агрегаты, о которых «немцы» обещают рассказать позднее.