Льготное автокредитование пообещали продлить и расширить

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Проседающий отечественный рынок новых автомобилей привлек внимание властей и правительство решило впрыснуть ему финансовый «допинг». Именно так можно рассматривать заявление главы Минпромторга. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

–В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу. По автокредитованию расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться. Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года, — заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, что согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в марте 2021 года в России было реализовано 148 676 новых легковых и легких коммер­­ческих машин. Это на 5,7% меньше, чем годом ранее (на 9062 штуки). По итогам первого квартала квартала, авторынок России в целом «просел» на 2,8%, до 387 322 автомобилей. Снижение составило 11 196 авто по сравнению с прошлым годом.

автопродажи, авторынок
13 апреля 2021
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