Льготное автокредитование пообещали продлить и расширить

–В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу. По автокредитованию расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться. Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года, — заявил в ходе онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, что согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в марте 2021 года в России было реализовано 148 676 новых легковых и легких коммер­­ческих машин. Это на 5,7% меньше, чем годом ранее (на 9062 штуки). По итогам первого квартала квартала, авторынок России в целом «просел» на 2,8%, до 387 322 автомобилей. Снижение составило 11 196 авто по сравнению с прошлым годом.