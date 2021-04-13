MINI выпустит новый кроссовер и первый в своей истории минивэн

По информации Autocar, до 2025 года MINI проведет несколько премьер, а к 2030 году вся модельная линейка будет электрифицирована. Разработки компания ведет под контролем немецкого BMW в сотрудничестве с китайцами из Great Wall. Речь идет о новейших технологиях и платформах.

Кроме того, наши зарубежные коллеги сообщают, что новое поколение Countryman полностью превратит модель в кроссовер, который разделит новую архитектуру с родственным BMW X1. В качестве силовых установок заявлены гибриды, электромоторы и — спасибо — традиционные движки внутреннего сгорания о трех и четырех цилиндрах.

Куда более примечателен тот факт, что MINI разродится самым настоящим минивэном, который получит название Traveller, что в переводе на русский означает «Путешественник». Под стать намеченной концепции новинка длиной под пять метров также получит электрическую версию. Что ж, любопытно будет взглянуть, что из этого получится. Впрочем, прототип вэна MINI уже показывала годом ранее. Хотя и далеко не факт, что концепт Urbanaut будет иметь что-то общее с серийной моделью.