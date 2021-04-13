На чем экономят шиномонтажники, оставляя водителей с большой проблемой

Зимние куртки и шапки отправляются на дальнюю полку, а с балконов и углов гаражей на свет являются летние шины — в Россию пришла долгожданная весна и сезон подготовки автомобиля к теплой погоде. Ключевой элемент, без которого не обойтись, конечно, шиномонтаж: отстояв свою законную многочасовую очередь, автовладелец вместе с машиной попадает во власть мастеров, у которых «горячие деньки». Отдаваясь на откуп чумазым парням из крошечной металлической будки, стоит помнить, что за ближайшую неделю им предстоит заработать на полгода вперед, так что действует древнее, как солнце, и вечное, как мир, правило: ловкость рук и никакого мошенничества. Другими словами, следить надо обоими глазами, иначе потом придется туго.
Направленные шины должны поставить правильно — всякое бывает в азарте — накачать покрышки до нужного давления, гайковертом не слизать болты и шпильки, а дотягивать — исключительно динамометрическим ключом, значение которого разнится для марок и моделей, так что лучше его выяснить заранее. Иначе потом будет уже не открутить. Есть и еще один важный «лайфхак», который секретом не является, однако постоянно «забывается» ушлыми мастерами шиномонтажа. Наверное, от торопливости. Во время движения диски и ступицы нагреваются, потом остывают, регулярно попадают в лужи и оттого могут наглухо прикипеть друг к другу. Снять такое колесо потом — символ мастерства и богатырской силушки, которой наделены, увы, далеко не все. Чтобы этого не произошло, нужно всего лишь обработать примыкающую к колесному диску часть ступицы медной смазкой.
Экономика должна быть экономной, поэтому шиномонтажи либо вообще не размениваются на подобную процедуру, либо используют самые дешевые составы, которые созданы из полиметаллической стружки и медного красителя. Чистая же медь, как известно, стоит недешево, но только она способна противостоять температуре до 1100 градусов и позволит снять колесо в любой ситуации. Поэтому для себя лучше выбрать состав, который не только выглядит, как медь, но и состоит из медного порошка. Из бюджетных, подходящих под это описание, можно привести медную смазку, например, от Astrohim. Она выпускается в аэрозольной таре и обеспечивает должную защиту от прикипания при любой температуре, до которой прогревается колесо во время движения.
Кстати, медную смазку можно использовать не только при установке колес, но и при любых работах, подразумевающих защиту соединения от прикипания: чтобы иметь возможность открутить, например, коллектор или любые другие винтовые соединения, подверженные воздействию температуры и влаги, нужно просто покрыть резьбу тонким слоем меди. Такая защита позволит быстро снять, а после собрать на место, не сворачивая плечи и винты, а также здорово сэкономит нервы, предохранив от высверливания и последующей нарезки новой резьбы.