На чем экономят шиномонтажники, оставляя водителей с большой проблемой

Направленные шины должны поставить правильно — всякое бывает в азарте — накачать покрышки до нужного давления, гайковертом не слизать болты и шпильки, а дотягивать — исключительно динамометрическим ключом, значение которого разнится для марок и моделей, так что лучше его выяснить заранее. Иначе потом будет уже не открутить. Есть и еще один важный «лайфхак», который секретом не является, однако постоянно «забывается» ушлыми мастерами шиномонтажа. Наверное, от торопливости. Во время движения диски и ступицы нагреваются, потом остывают, регулярно попадают в лужи и оттого могут наглухо прикипеть друг к другу. Снять такое колесо потом — символ мастерства и богатырской силушки, которой наделены, увы, далеко не все. Чтобы этого не произошло, нужно всего лишь обработать примыкающую к колесному диску часть ступицы медной смазкой.

Экономика должна быть экономной, поэтому шиномонтажи либо вообще не размениваются на подобную процедуру, либо используют самые дешевые составы, которые созданы из полиметаллической стружки и медного красителя. Чистая же медь, как известно, стоит недешево, но только она способна противостоять температуре до 1100 градусов и позволит снять колесо в любой ситуации. Поэтому для себя лучше выбрать состав, который не только выглядит, как медь, но и состоит из медного порошка. Из бюджетных, подходящих под это описание, можно привести медную смазку, например, от Astrohim. Она выпускается в аэрозольной таре и обеспечивает должную защиту от прикипания при любой температуре, до которой прогревается колесо во время движения.