Новейший Toyota Land Cruiser 300 для России: свежие подробности

Впрочем, куда интереснее рисунков схематичные изображения будущей «трехсотки». На них хорошо видно, что создатели TLC 300 взяли за основу «двухсотый» кузов, иначе оформив переднюю и заднюю части, а также перерисовав линию остекления. Еще одно заметное новшество — перенос боковых зеркал со стойки кузова на дверь.
А вот интерьер будет полностью новым! Новая передняя панель будет иметь строгие рубленые формы, притом по центру «торпедо» пропишется большой прямоугольный экран медиасистемы.
Удивительно, но вопреки моде японцы не стали переводить управление мультимедийкой и микроклиматом на сенсоры, а оставили старые-добрые кнопки и «крутилки». Это решение точно понравится поклонникам «Тойоты», которые свято чтут простые и понятные решения.
Также автор аккаунта уверяет, что под капотом вместо заслуженных «восьмерок» пропишутся агрегаты V6: бензиновый и дизельный объемом 3,5 и 3,3 литра, соответственно. Притом машина сохранит традиционную раму, несмотря на то, что некоторые источники предрекали появление несущего кузова.
Похоже, что премьера Toyota Land Cruiser 300 случится уже совсем скоро… А пока Toyota начинается прием заказов на обновленный бестселлер Camry. Снаружи новинку отличает свежий дизайн переднего бампера и решетки радиатора, а также — яркие цвета кузова, синий и красный «металлики».