Новейший Toyota Land Cruiser 300 для России: свежие подробности

Впрочем, куда интереснее рисунков схематичные изображения будущей «трехсотки». На них хорошо видно, что создатели TLC 300 взяли за основу «двухсотый» кузов, иначе оформив переднюю и заднюю части, а также перерисовав линию остекления. Еще одно заметное новшество — перенос боковых зеркал со стойки кузова на дверь.

А вот интерьер будет полностью новым! Новая передняя панель будет иметь строгие рубленые формы, притом по центру «торпедо» пропишется большой прямоугольный экран медиасистемы.