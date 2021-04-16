Mercedes-Maybach получит V12 и полный привод

Судя по фото, которые разместили в сети, на крыле седана красуется шильдик V12. Это говорит о том, что производитель сохранил самый мощный в гамме двигатель, которого лишились «привычные» седаны со стандартной и удлиненной колесными базами.

Ожидается, что 12-цилиндровый мотор будет развивать 630 л. с. Кроме того, такую версию можно будет заказать и с полным приводом. Напомним, раньше вариант со всеми ведущими предлагали только с V8.

Роскошный Mercedes Maybach получит индекс S630 и станет конкурировать с такими люксовыми седанами как Bentley Flying Spur W12, Rolls-Royce Ghost и Audi A8 L Horch, премьера которого еще впереди.

Кроме этого, есть информация о том, что Mercedes-Benz всерьез работает над созданием электрокаров, в том числе премиальных. Поэтому в будущем «Майбахи» станут электрическими. Первые подробности о премиальном седане на «батарейках» немцы обещают раскрыть в ближайшие месяцы.