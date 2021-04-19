ВАЗ-2101 «Копейка» празднует 51-й день рождения

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода, именуемого сейчас АВТОВАЗом, сошел первый произведенный на нем автомобиль — ВАЗ-2101 «Жигули». Машина получила название по имени возвышенности, расположенной неподалеку. С технической точки зрения, первый советский массовый легковой автомобиль представлял собой модификацию итальянского FIAT 124.

По-настоящему серийное производство «копеек», как именовали авто советские автолюбители, стартовало только через полтора года — 9 сентября 1971-го. За время, пока модель стояла на конвейере с 1970 по 1988 год, было выпущено 4 846 900 ВАЗ-2101. Таким образом, «копейка» до сих пор остается самой массовой моделью в истории отечественного автопрома.

Дальнейшие многочисленные модернизации ее конструкции советскими инженерами привели, в конечном счете, к появлению заднеприводных универсалов ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104, а также седанов ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. В Советском Союзе они считались разными моделями, хотя с точки зрения принципиальной конструкции кузова и взаимозаменяемости силовых агрегатов были идентичны прародителю — «копейке» ВАЗ-2101.