Плевать на кризис: миллионеры расхватывают суперкары Lamborghini, как горячие пирожки

Фото производителя.
Компания Automobili Lamborghini закрыла первый квартал 2021 года с рекордными показателями продаж: с января по март клиентам было передано сразу 2 422 суперкара, что стало абсолютным рекордом за всю историю компании. Рост продаж составил 25% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Самой популярной моделью Lamborghini остается кросовер Urus — 1 382 экземпляра, за
которыми следуют Huracan (753) и Aventador (287). Что касается рынков, положительная динамика
наблюдалась на трех рынках — в США, Китае и Германии.

- Компания Automobili Lamborghini продолжает привлекать клиентов и отвечать на высокий спрос на
наши суперкары, несмотря на всю сложность и неопределенность ситуации на рынке, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Стефан Винкельман, председатель правления Automobili Lamborghini.

Любопытно, что банк заказов компании вырос на 25% и только за один квартал уже покрыл девять месяцев производства. Из-за этого, чтобы поспеть за спросом, на сборочной линии приходится активно внедрять инновации.

Кстати, производством компонентов, в частности, карбоновых деталей для суперкаров Ferrari, Lamborghini и «подогретых» Mercedes-Benz займутся российские мастера. Но вот будут ли эти комплектующие соответствовать стандартам качества — большой вопрос.

автопродажи, авторынок, производители
20 апреля 2021
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