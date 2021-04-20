Плевать на кризис: миллионеры расхватывают суперкары Lamborghini, как горячие пирожки

Самой популярной моделью Lamborghini остается кросовер Urus — 1 382 экземпляра, за

которыми следуют Huracan (753) и Aventador (287). Что касается рынков, положительная динамика

наблюдалась на трех рынках — в США, Китае и Германии.

- Компания Automobili Lamborghini продолжает привлекать клиентов и отвечать на высокий спрос на

наши суперкары, несмотря на всю сложность и неопределенность ситуации на рынке, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Стефан Винкельман, председатель правления Automobili Lamborghini.

Любопытно, что банк заказов компании вырос на 25% и только за один квартал уже покрыл девять месяцев производства. Из-за этого, чтобы поспеть за спросом, на сборочной линии приходится активно внедрять инновации.

Кстати, производством компонентов, в частности, карбоновых деталей для суперкаров Ferrari, Lamborghini и «подогретых» Mercedes-Benz займутся российские мастера. Но вот будут ли эти комплектующие соответствовать стандартам качества — большой вопрос.