Немцы показали тизер новейшего Mercedes-Benz Т-класса

Премьера Concept EQT состоится 10 мая. Немцы готовятся показать не просто шоу-кар, а близкий к серийной версии прототип электричесокого компактвэна T-класса. Ожидается, что его товарная версия появится не раньше 2022 года.

Автомобиль с традиционными моторами покажут позднее. Скорее всего, у T-класса будут двигатели на тяжелом топливе. Ведь еще на презентации V-класса представители компании говорили о том, что дизельные моторы для коммерческих машин — отличный выбор. И пусть в Европе начался дизельгейт. Все равно «дизели», во всяком случае на комтрансе, еще долго будут в строю.

Однако, судя по презентации, немцы расставили приоритеты. Отныне на первом месте электротранспорт, а традиционные машины на втором.

Что касается технических подробностей, то их пока нет, но известно, что европейцы разрабатывают семейство T-класса вместе с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.