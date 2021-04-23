Автосалон в Токио отменили из-за коронавируса

Мотор-шоу в Японии можно назвать самым смелым, ведь выставку проводили во время мирового экономического кризиса 2008 года и даже после землетрясения 2011 года. Автосалон выдержал конкуренцию с множеством более крупных китайских шоу, но перед пандемией оказался бессилен.

Организаторы рассчитывают, что им удастся провести мероприятие в 2022-ом или даже в 2023 году. При этом, уже принято решение переименовать Tokyo Motor Show в Tokyo Mobility Show. Видимо, японцы хотят расширить формат и привлечь новых участников.

Напомним, что популярность мотор-шоу в Токио всегда была очень нестабильной. Если в 1991 году выставку посетили более двух миллионов человек, то в 2017-ом пришло лишь 771 200. При этом, в 2019-м году удача снова была на стороне организаторов. Тогда экспозицию посмотрели более 1,3 миллиона человек.