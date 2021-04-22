Лучшие автомобили рынка: советы профессиональных экспертов премии "ТОП-5 АВТО'

На тест-драйве были как популярные модели, которые уже успели приглянуться отечественным покупателям, так и амбициозные новички и харизматичные представители премиум-сегмента. Вот, на мой взгляд, самые интересные модели, которые станут бестселлерами уже в этом году.
Land Rover Defender
Новый «Деф» ждали в России с нетерпением, и вот он появился. Автомобиль лишился рамы и неразрезных мостов, но остался настоящим внедорожником. В его арсенале приличный набор всевозможных электронных помощников, плюс пневмоподвеска, которая позволяет машине «привставать» буквально «на цыпочки». А еще у «Дефендера» короткие свесы, и он даже способен проехать через брод глубиной до 900 мм.
И главное — отныне Defender не смахивает на внедорожник для аскетов. Он превратился в премиальный автомобиль с роскошным кожаным салоном и богатой отделкой.
Kia Sorento
Новый «Сорик» отличает свежий дизайн с интересной головной оптикой и широченной решеткой радиатора. В общем, машину уже никто не обзовет серым обмылком.
В гамме силовых агрегатов есть дизельный мотор объемом 2,2 литра (199 л. с.), работающий в паре с «роботом», а также 2,5-литровый бензиновый агрегат в 179 сил, спаренный с «автоматом». Последний, мне кажется, более традиционным и ресурсным.
Geely Coolray
В конкурентах у этого «китайца» самые популярные лидеры рынка компактных кроссоверов — Hyundai Creta и Renault Kaptur. Coolray явно интереснее этой пары по дизайну кузова и удобству в салоне. Ну а по остальным показателям автомобиль уступает. Начнем с того, что у «Кулрея» нет полноприводной версии, и это явно снизит интерес к новинке.
Что касается силового агрегата, то под капотом SUV, собранного в Белоруссии, работает 1,5-литровый агрегат в 150 сил, спаренный с 7-ступенчатым «роботом». К таким трансмиссиям у нас до сих пор недоверие, которое будет давить на производителя.
Skoda Octavia
Потенциальный бестселлер рынка со сменой поколений подрос в размерах. Автомобиль стал больше в длину и ширину. А в кузов лифтбэк, как прежде, поместится огромное количество вещей.
Что касается силовых агрегатов, то в гамме числятся три мотора. Наддувный, объемом 1,4 литра и мощностью 150 л. с. 1,6-литровый «атмосферник» с отдачей в 110 л. с. и топовый 2-литровый агрегат в 190 сил.
Лично мне понравился «средний» 150-сильный мотор, с которым лифтбэк и появился на нашем рынке. Я уже поездил на такой версии по дорогам Краснодарского края, так что в Подмосковье лишь подтвердил свои ощущения от машины.
Volkswagen Tiguan
Самый популярный немецкий кроссовер в России пережил рестайлинг. У машины теперь есть светодиодные фары уже в базовой версии, а в топовом оснащении (на фото) доступен матричный «свет» IQ.Light. Раньше такие технологии были лишь у премиальных моделей. Ну а сзади инженеры установили светодиодную оптику с динамическими «поворотниками».
Садясь в салон отмечаю, что материалы отделки лучше не стали, но появился сенсорный блок «климата», цифровая «приборка» Active Info Display и большой 10,25-дюймовый экран. А еще тут теперь трехспицевый мультируль руль схожий с тем, что стоит на Polo.
В движении «Тигуан» приятен и сразу понятно, за что люди его покупают. Думаю, что в ближайшие 2—3 года положению «немца» ничто не угрожает. Ни один из конкурентов не может предоставить сопоставимый уровень комфорта и такого обилия электронных систем.
В заключение напомню, что все эти машины уже можно купить в автосалонах. Отрадно, что выбрать есть из чего, причем, в разных классах и ценовых категориях.
Что же касается премии «ТОП-5 АВТО», то каждый из членов жюри определился с выбором лучших машин. Теперь — черед закрытого голосования, которое и определит победителей.