Лучшие автомобили рынка: советы профессиональных экспертов премии "ТОП-5 АВТО'

На тест-драйве были как популярные модели, которые уже успели приглянуться отечественным покупателям, так и амбициозные новички и харизматичные представители премиум-сегмента. Вот, на мой взгляд, самые интересные модели, которые станут бестселлерами уже в этом году.

Land Rover Defender

Новый «Деф» ждали в России с нетерпением, и вот он появился. Автомобиль лишился рамы и неразрезных мостов, но остался настоящим внедорожником. В его арсенале приличный набор всевозможных электронных помощников, плюс пневмоподвеска, которая позволяет машине «привставать» буквально «на цыпочки». А еще у «Дефендера» короткие свесы, и он даже способен проехать через брод глубиной до 900 мм.

И главное — отныне Defender не смахивает на внедорожник для аскетов. Он превратился в премиальный автомобиль с роскошным кожаным салоном и богатой отделкой.