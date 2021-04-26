В чем изюминка Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe: шпионы не дремлют

Судя по красно-серо-черной оклейке, сфотографированный фотошпионами издания Automedia автомобиль очень похож на тот, что показывали в марте вместе с гоночным болидом Mercedes-AMG F1 W12 E Performance. Смотря на формы кузова, новинку очень легко принять за седан, но все же немцы называют его хот-хетчэм. Однако внешность тут не главное.

Под капотом Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe должна появиться новая силовая установка, состоящая из 4-литрового наддувного V8 и электромотора. Суммарная отдача агрегата — более 800 л. с., а разгон до первых 100 км/ч занимает менее трех секунд. Она и станет основным хедлайнером, когда производитель организует премьеру серийной версии автомобиля.