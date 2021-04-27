Tesla заработала рекордную прибыль на продажах электромобилей

О рекордных заработках «Теслы» сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные производителя. При этом уточняется, что чистая прибыль компании составила 438 млн. долларов. Получается, что затрат на производство у Маска все еще очень много. Но если учесть, что год назад этот показатель был равен всего 16 млн., результат и правда можно считать впечатляющим.

Самыми продаваемыми моделями в этот период стали Model 3 и Model Y. За три месяца их приобрели 184 000 человек. Что касается более дорогих моделей, таких как Model S и Model X, то их в первом квартале не выпускали, так как у «Теслы» были необходимые запасы на складах.