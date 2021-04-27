У Mercedes-Maybach S-класса появилась версия «для очень экономных»

Начнем с того, что для комфортного перемещения Mercedes-Maybach S 480 4Matic, оснащенный рядным шестицилиндровым мотором мощностью 367 л. с., вполне себе подходит. Такой вариант будет однозначно экономичнее остальных, но притом его нельзя назвать медленным: разогнаться до 100 км/ч большой и тяжелый седан способен за очень приличные 5,8 секунды.

В плане всего остального «четырехсот восьмидесятый» тоже очень неплох: ему полагаются мягкогибридная надстройка, девятиступенчатый «автомат» и постоянный полный привод.

А главный плюс подобной покупки — в рабочем объеме мотора. Это в России налоги высчитываются по максимальной мощности, а в Китае — по рабочему объему двигателя. И разница между тремя и четырьмя литрами набегает очень приличная! И в КНР базовый S 480 однозначно будет популярнее всех остальных. Но до нас страный «шестигоршковый» «Майбах» может не доехать.

Между тем, в конфигураторе на официальном сайте Mercedes-Benz в России появилось первое упоминание нового «Майбаха» S-класса. В версии S 650 4Matic он получит 12-цилиндровый двигатель, развивающий 612 л. с., а стоить будет… 84 130 200 рублей.

И еще новость от «трехлучевой звезды». По странной логике, марка Mercedes-Benz («Бенц», а не «Майбах») сначала предложила публике 6-цилиндровые версии нового S-класса. Но неловкость исправлена: в РФ начинают поставлять седаны с 4-хлитровым V8. «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.