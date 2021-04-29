АВТОВАЗ усиливает штат для разработки новых моделей

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», соискатель обязан иметь высшее техническое образование по (профилю электроника, автомобилестроение или машиностроение), базовые знания конструкции и электрооборудования автомобиля, а также опыт работы по направлениям, связанным с разработкой электроники. Еще одно требование — знание английского языка от уровня Pre-Intermediate.

Любопытно, что отдел кадров принципиально не указывает зарплату. Зато обещает компенсацию проживания иногородним, частичное возмещение стоимости питания, плюс программы добровольного медицинского страхования и льготные механизмы реализации автомобилей.

Очевидно, что большой набор инженеров понадобился после того, как марка LADA анонсировала выход множества новинок.

Между тем, в начале этого года фанаты родного автопрома подняли крик: «Помогите, российский инжиниринг убивают!». А все потому, что презентация нового плана развития компании Renault вполне ожидаемо затронула марку LADA. И в этой презентации решением сверху АВТОВАЗу было приказано отказаться от собственных платформ.

После этого портал «АвтоВзгляд» поспешил опросить вазовских боссов на тему того, чем огрочит или обрадует родство новых автомобилей LADA с Renault. И активность «хэдхантеров» лишь подтверждает полученную нами информацию: инженеры без работы не останутся.