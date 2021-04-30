Toyota готовится к запуску двух 8-местных кроссоверов

Пока названия конкретных моделей держат в секрете, но по одной из версий, на заводе могут наладить сборку Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Эти названия японская марка запатентовала совсем недавно.

По сообщению ряда СМИ, представители компании рассказали, что новинки получат ряд продвинутых электронных помощников. В частности, появится «умный» автопилот, который позволит управлять автомобилем без помощи рук и система автопарковки, которая сможет сама находить свободное место. Кстати, похожие решения мы уже видели у Genesis GV80.

Основываясь на этих данных, предположим, что Toyota хочет сделать ставку на крупные автомобили с несущим кузовом. Это должно потеснить позиции корейских производителей, а заодно увеличить число поклонников марки в премиальном сегменте рынка.

Когда начнется серийное производство этих моделей, их, с большой долей вероятности, привезут и в Россию, ведь крупные SUV у нас любят. Это подтверждает начало продаж в нашей стране Hyundai Palisade, а также кросс-вэна Kia Carnival.