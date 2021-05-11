Infiniti QX80, несмотря на «огромный» мотор, оказался выгодным в содержании

Награду «восьмидесятке» присвоило влиятельное американское автомобильное издание Kelley Blue Book. Награда «Минимальная стоимость владения в течении 5 лет» основана на уникальных расчетах вышеупомянутого автомобильного справочника Kelley Blue Book, который учитывает все расходы по эксплуатации нового автомобиля в течении первых пяти лет после покупки.

В сумму владения включено снижение рыночной стоимости на вторичном рынке, расходы на топливо, кредитные и страховые выплаты, затраты на плановое техобслуживание и ремонт, а также налоговые обязательства. Правда, эти расчеты справедливы только для США.

Что касается России, то здесь японцы недавно выкатили освеженную версию своего бестселлера QX50. Кроссовер заметно возмужал, поумнел и стал радушнее к обитателям салона. Предлагаем и вам убедиться в этом в ходе премьерного тест-драйва.