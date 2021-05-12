Mitsubishi возродит легендарное отделение Ralliart

Фанаты японских авто прекрасно знают, как выглядит логотип «Раллиарта», который так любят клеить на свои машины владельцы Mitsubishi! Между тем, в 1983 году отдел Ralliart создали, чтобы собрать инженеров для гоночной программы.

Но позднее «раллиартовцы» начали помогать и в разработке «гражданских» автомобилей, а потом дело дошло до выпуска разнообразных аксессуаров. В 2010-м история легендарного подразделения прервалась: его закрыли из-за убытков материнской компании.

Чем будет заниматься возрожденный Ralliart, пока непонятно. Судя по тому, что на одной из двух опубликованных картинок изображен пикап L200, главным направлением деятельности станет тюнинг.

А пока компания ООО «ММС Рус» объявила о начале продаж Eclipse Cross. Кроссовер представлен покупателям во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors в России. По данным портала «АвтоВзгляд», цены на компактный «кросс» теперь просто зашкаливают.