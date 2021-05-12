Toyota поможет марке GAC построить большой внедорожник

По последней моде пресс-служба компании GAC распространила фотографии прототипа, пусть и в камуфляже. По этим кадрам видно, что после смены поколений GS8 станет еще брутальнее.

Кроме того, китайцы поспешили объявить, что большой кроссовер переедет на свежую модульную платформу GPMA. Главная «фишка» последней — возможность гибридизации, притом трансмиссию для бензоэлектрической версии будет поставлять японская Toyota.

Премьера GAC Trumpchi GS8 второго поколения состоится до конца этого года. Но до России новинка, очевидно, доберется не сразу. Тем более, что сейчас дилеры марки до сих пор не распродали машины прошлогодней сборки…

И продолжая тему китайского автопрома. Долгое время самой доступной моделью Geely на российском рынке оставался кроссовер Emgrand X7. Но вскоре этому переднеприводному «паркетнику» предстоит исчезнуть из гаммы.