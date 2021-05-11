Моторные масла, которые еще не подделывают в России

Все может быть с точностью до наоборот. Взять, к примеру, бренд ORLEN, который принадлежит государственной фирме ORLEN OIL, известной в Европе аж с 1853 года. Почти 170 лет работы на рынке! За это время компания «приросла» семью заводами в ЕС, где производится полный спектр смазочных материалов для промышленности и автомобилей, включая «легковую» линейку Platinum, в которую вошли моторные масла, удовлетворяющие требованиям машин разных поколений с различными типами моторов.

Важно отметить, что каждое из предлагаемых на рынке масел фирмы выпущено в соответствии с жесткими европейскими стандартами, а значит, их можно смело лить как в моторы самых «свежих» машин бизнес класса, так и в ДВС «бюджетников», которые не один год стоят на конвейере. Гарантом качества продукции является государство, которому принадлежат активы фирмы и финансовый потенциал которого будет по-более, чем у любой нефтеперерабатывающей компании. ORLEN OIL, к слову, сама по себе является крупнейшей нефтепромышленной корпорацией Центральной и Восточной Европы. Она владеет не только заводами по переработки нефти, но и обширной сетью фирменных АЗС, имеет значительные доли в крупных месторождениях углеводородов.

В одной только Польше на долю бренда ORLEN Oil приходится 30% объема продаж масел в легкомоторном сегменте. Разумеется, добиться признания избалованного европейского автовладельца одними лишь увещеваниями в безупречном качестве и даже железобетонными госгарантиями не получится. Европейцу подавай вишенку на торте.