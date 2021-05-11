Моторные масла, которые еще не подделывают в России

Пришла пора делать ТО машине, в том числе менять моторное масло. Но как же не хочется заморачиваться вопросом «Что купить?» Стоит ли платить за раскрученный бренд втридорога, рискуя нарваться на подделку? Хотите совет, как этого избежать? Выбирайте масло, которое еще не встало на конвейеры подпольных цехов. При этом вовсе необязательно, что это будет малоизвестный продукт от производителя, о котором мало кто слышал.

Все может быть с точностью до наоборот. Взять, к примеру, бренд ORLEN, который принадлежит государственной фирме ORLEN OIL, известной в Европе аж с 1853 года. Почти 170 лет работы на рынке! За это время компания «приросла» семью заводами в ЕС, где производится полный спектр смазочных материалов для промышленности и автомобилей, включая «легковую» линейку Platinum, в которую вошли моторные масла, удовлетворяющие требованиям машин разных поколений с различными типами моторов.

Важно отметить, что каждое из предлагаемых на рынке масел фирмы выпущено в соответствии с жесткими европейскими стандартами, а значит, их можно смело лить как в моторы самых «свежих» машин бизнес класса, так и в ДВС «бюджетников», которые не один год стоят на конвейере. Гарантом качества продукции является государство, которому принадлежат активы фирмы и финансовый потенциал которого будет по-более, чем у любой нефтеперерабатывающей компании. ORLEN OIL, к слову, сама по себе является крупнейшей нефтепромышленной корпорацией Центральной и Восточной Европы. Она владеет не только заводами по переработки нефти, но и обширной сетью фирменных АЗС, имеет значительные доли в крупных месторождениях углеводородов.

В одной только Польше на долю бренда ORLEN Oil приходится 30% объема продаж масел в легкомоторном сегменте. Разумеется, добиться признания избалованного европейского автовладельца одними лишь увещеваниями в безупречном качестве и даже железобетонными госгарантиями не получится. Европейцу подавай вишенку на торте.

И такая у ORLEN Oil есть — достижения в автоспорте, который несмотря ни на какие экономические катаклизмы процветал, процветает и будет процветать в Старом Свете, да и в мире в целом. Компания PKN ORLEN на период сезонов 2020 и 2021 годов является генеральным спонсором команды «Формулы-1» Alfa Romeo Racing.

А если учесть, что в 2020 году команда заняла пятое место в ралли «Дакар», где нагрузки на технику и моторы запредельные, то можно быть уверенным, что технологи фирмы знают толк в маслах, которые они разрабатывают для спортивных болидов. Речь о «тонких технологиях», которые прежде чем преобразоваться в масло и попасть в мотор гоночного болида проходят всесторонние испытания в лабораторных условиях. ORLEN Oil не пользуется в этом деликатном деле услугами сторонних компаний. НОУ-ХАУ не должны попасть к конкурентам! Фирма создала собственный научно-технический центр со всем необходимым оборудованием, в котором работают профессионалы своего дела.

В линейке Platinum есть и продукты для самой современной коммерческой техники (включая сельскохозяйственную и специальную), которые обладают иными свойствами и качествами, нежели масла для легковых автомобилей. Каким бы ни был парк техники, его можно на 100% обслужить маслами Orlen и не заниматься при этом поиском смазки с нужными характеристиками и допусками у конкурентов.

Несмотря на то, что масла Orlen Platinum только недавно появились на рынке РФ, благодаря безупречной репутации бренда на мировом рынке, их у нас уже можно свободно приобрести в крупных Интернет-магазинах. А, выбрать нужное масло, благодаря горячей линии официального представителя ORLEN Oil — компании «АЛЛЕЯ ГРУПП», может даже домохозяйка, далекая от автомобильной темы. Кстати, сейчас самое время «затариться» качественным маслом впрок: при покупке, например, в Онлайн-Трейде, четырехлитровой канистры масла Platinum литр идет в подарок. И все это по адекватной цене, без каких-либо переплат.

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11 мая 2021
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