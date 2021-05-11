Моторные масла, которые еще не подделывают в России

Все может быть с точностью до наоборот. Взять, к примеру, бренд ORLEN, который принадлежит государственной фирме ORLEN OIL, известной в Европе аж с 1853 года. Почти 170 лет работы на рынке! За это время компания «приросла» семью заводами в ЕС, где производится полный спектр смазочных материалов для промышленности и автомобилей, включая «легковую» линейку Platinum, в которую вошли моторные масла, удовлетворяющие требованиям машин разных поколений с различными типами моторов.
Важно отметить, что каждое из предлагаемых на рынке масел фирмы выпущено в соответствии с жесткими европейскими стандартами, а значит, их можно смело лить как в моторы самых «свежих» машин бизнес класса, так и в ДВС «бюджетников», которые не один год стоят на конвейере. Гарантом качества продукции является государство, которому принадлежат активы фирмы и финансовый потенциал которого будет по-более, чем у любой нефтеперерабатывающей компании. ORLEN OIL, к слову, сама по себе является крупнейшей нефтепромышленной корпорацией Центральной и Восточной Европы. Она владеет не только заводами по переработки нефти, но и обширной сетью фирменных АЗС, имеет значительные доли в крупных месторождениях углеводородов.
В одной только Польше на долю бренда ORLEN Oil приходится 30% объема продаж масел в легкомоторном сегменте. Разумеется, добиться признания избалованного европейского автовладельца одними лишь увещеваниями в безупречном качестве и даже железобетонными госгарантиями не получится. Европейцу подавай вишенку на торте.
И такая у ORLEN Oil есть — достижения в автоспорте, который несмотря ни на какие экономические катаклизмы процветал, процветает и будет процветать в Старом Свете, да и в мире в целом. Компания PKN ORLEN на период сезонов 2020 и 2021 годов является генеральным спонсором команды «Формулы-1» Alfa Romeo Racing.
А если учесть, что в 2020 году команда заняла пятое место в ралли «Дакар», где нагрузки на технику и моторы запредельные, то можно быть уверенным, что технологи фирмы знают толк в маслах, которые они разрабатывают для спортивных болидов. Речь о «тонких технологиях», которые прежде чем преобразоваться в масло и попасть в мотор гоночного болида проходят всесторонние испытания в лабораторных условиях. ORLEN Oil не пользуется в этом деликатном деле услугами сторонних компаний. НОУ-ХАУ не должны попасть к конкурентам! Фирма создала собственный научно-технический центр со всем необходимым оборудованием, в котором работают профессионалы своего дела.
В линейке Platinum есть и продукты для самой современной коммерческой техники (включая сельскохозяйственную и специальную), которые обладают иными свойствами и качествами, нежели масла для легковых автомобилей. Каким бы ни был парк техники, его можно на 100% обслужить маслами Orlen и не заниматься при этом поиском смазки с нужными характеристиками и допусками у конкурентов.
Несмотря на то, что масла Orlen Platinum только недавно появились на рынке РФ, благодаря безупречной репутации бренда на мировом рынке, их у нас уже можно свободно приобрести в крупных Интернет-магазинах. А, выбрать нужное масло, благодаря горячей линии официального представителя ORLEN Oil — компании «АЛЛЕЯ ГРУПП», может даже домохозяйка, далекая от автомобильной темы. Кстати, сейчас самое время «затариться» качественным маслом впрок: при покупке, например, в Онлайн-Трейде, четырехлитровой канистры масла Platinum литр идет в подарок. И все это по адекватной цене, без каких-либо переплат.