Каким будет новое поколение недорогого седана Geely Emgrand

Первые фотографии машины появились из-за того, что она прошла процедуру обязательной сертификации. И, благодаря опубликованным после испытаний снимкам, мы знаем, что седан будет напоминать флагманский Geely Preface, появившийся прошлым летом.

Любопытно, что новинка фактически сохранит формат первого поколения: колесная база — те же 2650 мм, а длина — 4 638 мм. Единственным мотором заявлен полуторалитровый атмосферник отдачей 114 л. с. Другие подробности мы узнаем через месяц-другой, когда случится официальная премьера.

И еще одно событие из жизни Geely. Долгое время самой доступной моделью этой марки на российском рынке оставался кроссовер Emgrand X7. Но вскоре этому переднеприводному «паркетнику» предстоит исчезнуть из гаммы.