Объявлена дата дебюта новейшего кроссовера Volkswagen Taos в России

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», премьера самого маленького кроссовера бренда на российском рынке — Volkswagen Taos — состоится 3 июня. Вероятно, в ходе презентации немцы обнародуют полный список положенных нам комплектаций.

Впрочем, уже известно, что новинка с габаритами 4 417 х 1 841 х 1 602 мм порадует версиями Respect, Status, JOY! и Exclusive. По умолчанию кроссовер оснащен шестью подушками безопасности, диодной оптикой, графической «приборкой», функцией запуска мотора кнопкой, а также круиз-контролем, системой кондиционирования и подогревом кресел. Чем топовее вариация, тем богаче окажется и опцион — «Фольксваген», как мы знаем, на радостях жизни не экономит.

Силовая гамма Volkswagen Taos подразумевает атмосферник о 110 «жеребцах» и 150-сильный турбомотор. Коробки передач — механическая «пятиступка», «автомат» на шесть и восемь ступеней, а также семидиапазонный преселектив с двойным сцеплением. Привод — передний, либо полный.