В Калуге началось производство дизелей для Peugeot, Citroen и Opel

Дизельными моторами мощностью 90 л. с. оснащаются, главным образом, фургоны и минивэны Peugeot Partner, а также их близнецы под марками Citroen и Opel. Также агрегат 1.6 HDi полагается базовым версиям более крупного Peugeot Expert.

Любопытно, что двигатели калужского производства будут не только ставиться не только на «Пежо», «Ситроены» и «Опели» российской сборки, но и отправляться на экспорт. Правда, ни страны, ни объемы поставок Stellantis пока не раскрывает.

От себя добавим, что дизели 1.6 из семейства DV6 считаются очень надежными и экономичными, поэтому прекрасно себя чувствуют на автомобилях многих других марок, включая Ford, Mazda и Volvo.

Кстати, на этой неделе случилось сразу несколько важных событий из мира коммерческого транспорта. Так, в России привезли IVECO Daily свежего модельного года, а Группа ГАЗ начала выпуск новейшей «Газели NN».