В Калуге началось производство дизелей для Peugeot, Citroen и Opel

Фото производителя.
Как выяснил портал «АвтоВзгляд», на калужском заводе «ПСМА Рус» только что началась серийная сборка дизельных двигателей объемом 1,6 литра. Таким образом, группа Stellantis выполнила одно из важнейших условий, что было прописано в Специальном инвестиционном контракте Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Дизельными моторами мощностью 90 л. с. оснащаются, главным образом, фургоны и минивэны Peugeot Partner, а также их близнецы под марками Citroen и Opel. Также агрегат 1.6 HDi полагается базовым версиям более крупного Peugeot Expert.

Любопытно, что двигатели калужского производства будут не только ставиться не только на «Пежо», «Ситроены» и «Опели» российской сборки, но и отправляться на экспорт. Правда, ни страны, ни объемы поставок Stellantis пока не раскрывает.

От себя добавим, что дизели 1.6 из семейства DV6 считаются очень надежными и экономичными, поэтому прекрасно себя чувствуют на автомобилях многих других марок, включая Ford, Mazda и Volvo.

Кстати, на этой неделе случилось сразу несколько важных событий из мира коммерческого транспорта. Так, в России привезли IVECO Daily свежего модельного года, а Группа ГАЗ начала выпуск новейшей «Газели NN».

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20 мая 2021
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