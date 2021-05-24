Опубликованы новые подробности о Toyota Land Cruiser 300

Накануне южноафриканское подразделение японского бренда разместило в своем Instagram-профиле несколько фактов о новом поколении внедорожника.

Теперь ясно, что «Крузак» базируется на модульной архитектуре TNGA-F. Кстати, на ней же построен пикап Tundra, который «поделится» с «трехсоткой» мотором. Это будет бензиновый V6 объемом 3,5 литра мощностью 409 л. с. Ценителям двигателей на тяжелом топливе японцы предложат 3,3-литровый «дизель» с отдачей в 300 л. с. Также официально подтверждено, что со всеми силовыми агрегатами спарен новый 10-ступенчатый «автомат».

На данный момент известно и то, что длина автомобиля составит 4965 мм в версии GR Sport. Кроме того, новый TLC300 станет легче за счет использования в конструкции алюминия, а объем топливного бака снизят на 15 литров.