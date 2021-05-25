Renault начала продажи седана Taliant, который заменит Logan

Renault Taliant базируется на платформе CMF-B, которая в будущем ляжет в основу моделей LADA, так что, повторимся, машину мы с большой долей вероятности увидим в России.

Что касается размеров, то длина Taliant составляет 4396 мм, ширина — 1848 мм, а колесная база — 2649 мм. Линейка силовых агрегатов включает 65-сильный «атмосферник» и наддувный мотор с отдачей в 90 л. с. Оба спарены с 5-ступенчатой «механикой», а наддувной версии положен еще и вариатор. В базовую комплектацию Joy входят ABS, ESC, передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с USB и Bluetooth.

Кроме Турции, Taliant запатентован в Бразилии, так что новинка заменит Logan и в стране диких обезьян. Напомним, Logan, который продают в Бразилии, идентичен российскому.

Не исключаем, что в нашей стране Taliant станут продавать вместе с «Логаном», ведь на данный момент известно, что в России запатентована внешность Logan третьего поколения, производство которого планируется организовать на АВТОВАЗе. Чтобы развести модели, Taliant может получить более мощные силовые агрегаты и более дорогие комплектации, что сделает его престижнее «Логана».