УАЗ решил вернуться к разработке платформы для «русского Prado»

– Пандемия нас остановила, потому что контакты были невозможны на уровне инженеров. Надеюсь, что сейчас контакты возобновятся и, по сути, мы будем рестарт проекта делать. С учетом того, что заделы очень большие, я думаю, что если откроются границы, контакты будут установлены, то я думаю, что мы сможем в течение двух лет перезапуститься, — заявил в Санкт-Петербурге г-н Швецов. Судя по всему, речь идет о проекте так называемого «русского Prado».

В конце лета прошлого года, как сообщал портал «АвтоВзгляд», стало известно, что решением самого Вадима Швецова перспективный проект был закрыт. То ли навсегда, то ли до лучших времен.

Напомним, что перспективную общую платформу для четырех типов кузовов, выпускаемых предприятием (внедорожник, пикап, кузов «профи» и фургончик), Ульяновский автозавод намечал внедрить в производство в 2020 году. Согласно имевшейся на тот момент информации, новая линейка машин УАЗ должна была оснащаться четырехцилиндровым мотором, созданным при участии немецкой компании FEV.