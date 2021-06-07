АВТОВАЗу снова пришлось остановить конвейер

Линия автомобилей B0 (это LADA Largus, LADA XRAY, плюс Renault Logan и Renault Sandero) будет остановлена 7—9 июня, а нитки по выпуску LADA Niva Legend и LADA Granta простоят даже дольше — с 7 по 11 число первого летнего месяца. С учетом грядущих выходных по случаю Дня России получается, что автогигант возобновит ритмичную работу не раньше середины июня.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд» проблема, из-за которой АВТОВАЗ притормозит свою работу, возникла на стороне поставщика электроники и рулевых систем — концерна Bosch. Есть информация, что бошевцев подвел локдаун в Малайзии, где власти усилили антиковидные ограничения, и поэтому тамошние заводы по производству комплектующих тоже простаивают.

И еще одна новость из Тольятти. Это удивительно, но до сих пор АВТОВАЗ предлагал для своего главного бестселлера, модели Granta, лишь примитивную магнитолу. А сейчас модели вдруг перепала продвинутая медиасистема EnjoY Pro, которую ранее успели примерить Vesta и XRAY.