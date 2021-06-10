Названа дата премьеры новейшего Volkswagen Multivan

Фото производителя.
Фольксвагеновский Multivan по праву считается легендой современного комтранса. Уже объявлено, что новое поколение модели сохранит узнаваемые черты дизайна, но конструкция будет полностью переработана. С подробностями портал «АвтоВзгляд».

Новый Multivan, в салоне которого могут разместиться до семи человек, впервые построен на модульной платформе с поперечным расположением двигателя MQB. Новая архитектура увеличит колесную базу и внутреннее пространство. А вообще минивэн стал шире, также была увеличена и ширина колеи.

Дизайнеры под руководством Альберта Кирцингера придали автомобилю более низкую посадку. Такое сочетание пропорций создаст внушительный внешний вид. В свою очередь, конструкторы существенно улучшили аэродинамику, дабы сократить расход топлива и увеличить запаса хода.

Что из этого получилось на практике, мы увидим 10 июня в 19:00 часов. Притом, как это сейчас принято, премьера состоится онлайн, а проследить за ней можно будет на видеохостинге Youtube.

Кстати, легковой Volkswagen только что рассказал, как на самом деле производятся моторы на заводе в России. И это достаточно любопытная информация.

новинки рынка, авторынок, производители, новая модель, коммерческий транспорт, грузовики
10 июня 2021
85