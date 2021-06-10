Названа дата премьеры новейшего Volkswagen Multivan

Новый Multivan, в салоне которого могут разместиться до семи человек, впервые построен на модульной платформе с поперечным расположением двигателя MQB. Новая архитектура увеличит колесную базу и внутреннее пространство. А вообще минивэн стал шире, также была увеличена и ширина колеи.

Дизайнеры под руководством Альберта Кирцингера придали автомобилю более низкую посадку. Такое сочетание пропорций создаст внушительный внешний вид. В свою очередь, конструкторы существенно улучшили аэродинамику, дабы сократить расход топлива и увеличить запаса хода.

Что из этого получилось на практике, мы увидим 10 июня в 19:00 часов. Притом, как это сейчас принято, премьера состоится онлайн, а проследить за ней можно будет на видеохостинге Youtube.

Кстати, легковой Volkswagen только что рассказал, как на самом деле производятся моторы на заводе в России. И это достаточно любопытная информация.