Военные тайны: гражданский броневик «Стрела», как «убийца» Toyota Land Cruiser

Сопроводительные документы у них одинаковые: мы создали уникальный бронированный автомобиль для героизма в тылу врага, побед на поле боя и специальных операций. Воображение рисует картину: разведчики стоят в раздумье, на чем сегодня съездить на задание. Это прежде они лезли по-пластунски, а теперь Голливуд научил ездить не таясь, весомо, грубо, зримо на специальных машинах, талантливо задуманных гениальными инженерами.
У генералов такая же проблема: на чем покрасоваться перед вражеским дроном, чтоб тот не метался в выборе цели, а по машине сразу узнал, кто тут главный. Но тяжелее всего спецназовцам. Им некогда воевать. Они все время формируют образ.
Поэтому основная техника созидается для них, ставя перед бесконечно тяжелым выбором, сколько и чего взять с собой — багги для скоростных скачек по барханам, красивый внедорожник для средней полосы, тачанку с пулеметом для фотосессии на горе, некрасивый броневик для минных полей, красивый броневик для катания между минных полей, комфортабельный внедорожник для наблюдения, амфибию чтоб не замочить ботинки в луже.
Унылое однообразие техники армий США и Израиля противоречит порывам талантливых русских инженеров, обожающих обслуживать начальство и осознавать себя причастными ко всем киногероям, про которых посмотрели боевики. Как правило, отечественная военная инженерная мысль билась в закрытом мире государственного финансирования и наружу выползала либо на выставках, либо на парадах. Все изменил Aurus.
Потратив бюджет небольшого государства, президенту смастерили парадный выезд. Обычно на этом работы заканчивались. Но тут сдетонировала жадность и было принято решение на проекте «Кортеж» заработать. И началось конверсионное творчество. Aurus развернули в семейство с ошибочными именами, предлагая всем желающим покупать седаны, внедорожники и автобусы.
Идея показалась перспективной. И «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК» из Арзамаса), известная по БТР и машине «Тигр», первой обозначила новую тенденцию: отныне население сможет купить конверсионный броневик для личных нужд. На роль первооткрывателя выбран легкий бронеавтомобиль «Стрела», показанный в прошлом году на выставке «Армия».
Гендиректор «ВПК» Александр Красовицкий пояснил, что она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ, а заодно может использоваться в качестве оперативно-служебной, в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования. Военный образец собран на собственной раме, у него пружинная независимая передняя подвеска, рессорная задняя, механическая коробка передач и заграничный мотор.
Чтобы населению слаще мечталось о собственном броневике и заранее был понятен уровень качества, присущий оборонке, гендир «ВПК» заявляет прессе: это будет аналог Toyota Land Cruiser.
Как известно, УАЗ проект русского Prado провалил. Но эстафетная палочка укатилась не очень далеко и вот уже грезится более удачная машина. Примечательно, что Арзамасский машиностроительный завод, сам того не подозревая, на эти грабли уже наступал, смастерив на базе «Тигров» два русских Toyota Mega Cruiser для Жириновского и Рогозина. Синюю машину первого подорвали в ЛНР, машина второго бесследно исчезла. Осталось повторить успех.