Военные тайны: гражданский броневик «Стрела», как «убийца» Toyota Land Cruiser

Сопроводительные документы у них одинаковые: мы создали уникальный бронированный автомобиль для героизма в тылу врага, побед на поле боя и специальных операций. Воображение рисует картину: разведчики стоят в раздумье, на чем сегодня съездить на задание. Это прежде они лезли по-пластунски, а теперь Голливуд научил ездить не таясь, весомо, грубо, зримо на специальных машинах, талантливо задуманных гениальными инженерами.

У генералов такая же проблема: на чем покрасоваться перед вражеским дроном, чтоб тот не метался в выборе цели, а по машине сразу узнал, кто тут главный. Но тяжелее всего спецназовцам. Им некогда воевать. Они все время формируют образ.

Поэтому основная техника созидается для них, ставя перед бесконечно тяжелым выбором, сколько и чего взять с собой — багги для скоростных скачек по барханам, красивый внедорожник для средней полосы, тачанку с пулеметом для фотосессии на горе, некрасивый броневик для минных полей, красивый броневик для катания между минных полей, комфортабельный внедорожник для наблюдения, амфибию чтоб не замочить ботинки в луже.